Samsung представила новые умные устройства на выставке IFA 2022

«Умная» жизнь с экосистемой SmartThings

Компания Samsung Electronics рассказала, какой видит жизнь в доме с «умными» устройствами, и поделилась представлениями об экологически устойчивом будущем. На пресс-конференции в рамках международной выставки бытовой электроники IFA 2022 Samsung продемонстрировала обновления в экосистеме SmartThings, которые открывают новые возможности для взаимодействия и персонализации устройств.В ходе презентации компания представила свои новейшие достижения в области бытовой техники, телевизоров, дисплеев, мобильных и носимых устройств. Эти продукты объединены в единую экосистему и получили интеллектуальные возможности для более эффективного расходования энергии и поддержки здорового образа жизни пользователей.Samsung интегрировала технологию SmartThings во все категории продуктов 1 , объединив их в экосистему, благодаря которой пользователи смогут создать комфортную для себя среду и управлять ей, получая всю необходимую информацию от устройств Samsung или других брендов.Экосистема SmartThings позволит использовать устройства для решения бытовых задач, освобождая больше времени от домашних дел на то, что действительно важно.«Благодаря нашим новейшим разработкам Samsung предлагает более открытые и интеллектуальные цифровые возможности для всех, — отметил Бенджамин Браун (Benjamin Braun), директор по маркетингу Samsung в Европе. — Мы продолжаем создавать прорывные с точки зрения технологий решения, при этом огромное внимание уделяем заботе о будущем нашей планеты».

Более экологичный образ жизни для пользователей

Чтобы создать более энергоэффективную технику и поддерживать статус ведущей компанией в области энергоэффективности, Samsung сочетает в своих решениях возможности подключения экосистемы SmartThings с эффективным расходованием электричества на уровне самих устройств. Пользователям поможет оптимизировать затраты электроэнергии технология SmartThings Energy, которая отслеживает различные сценарии использования техники и предоставляет данные об энергопотреблении режиме реального времени.К 2023 году вся бытовая техника Samsung будет оснащена Wi-Fi модулями и получит поддержку сервиса SmartThings Energy по умолчанию, благодаря чему экономить электроэнергию каждый день станет еще проще. Более того, устройства Samsung будут по своим параметрам превосходить текущие требования к технике с максимальным классом энергоэффективности 2: их энергопотребление станет на 10% 3ниже стандарта.Благодаря экологичным рекомендациям сервиса SmartThings Energy и интуитивно понятным функциям, таким как режим AI Energy Mode4, владельцы техники Samsung могут сократить расходование электричества в доме, переключив совместимые интеллектуальные устройства 5в режим энергосбережения.Стиральная машина Bespoke AI™ Washer оснащена технологией AI Ecobubble™, превращающей моющее средство в пузырьки, которые быстро проникают в ткань. За счет этого достигается та же чистота, что и при обычной стирке, но при этом энергопотребление может снизиться до 70%6 . Сократить потери энергии также помогает интеллектуальный режим стирки AI Wash Cycle, который определяет оптимальные уровни воды и моющего средства, а затем регулирует время замачивания, полоскания и отжима.На цифровые инверторные моторы в стиральных и сушильных машинах, а также на компрессоры в холодильниках распространяется самая полная гарантия 7 Samsung сроком 20 лет. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что им не придется заменять устройства8 в обозримом будущем.Чтобы сделать отдых более экологичным, Samsung представила пульт SolarCell Remote, который заряжается за счет окружающего света и радиоволн, исходящих от других устройств, включая Wi-Fi-маршрутизаторы. По оценкам Samsung, благодаря этому за семь лет компания сможет предотвратить утилизацию более 200 миллионов одноразовых батареек. В 2022 году Samsung намерена сделать лицензию 9на этот дизайн общедоступной, чтобы другие производители тоже могли создавать более «зеленую» продукцию.Кроме того, Samsung вносит свой вклад в защиту окружающей среды, повторно используя океанический пластик. Компания перерабатывает выброшенные в воду рыболовные сети для получения нового материала, который используется в мобильных гаджетах. К концу 2022 года это позволит предотвратить попадание более 50 тонн пластика в Мировой океан.

Поддержка здорового образа жизни

Персонализированные развлечения и игры для всех

Стремление Samsung помогать пользователям вести здоровый образ жизни привело к созданию широкого ассортимента «умных» устройств, ориентированных на поддержание хорошего самочувствия. Платформа SmartThings предлагает множество способов позаботиться обо всех дома: контроль качества воздуха, приготовление здоровой пищи и даже уход за домашними животными.Платформа SmartThings Home Life объединяет все существующие сервисы SmartThings, в том числе SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care и Energy, в удобном приложении на смартфонах пользователей. С его помощью можно следить за различными показателями в доме, в том числе дистанционно. Экосистема SmartThings включает в себя не только бытовую технику, но и гаджеты серии Galaxy.С экосистемой SmartThings Samsung открывает дополнительные возможности для просмотра контента и гейминга, чтобы каждый день приносил еще больше радости и удовольствия. Теперь у пользователей появился более широкий выбор устройств для воспроизведения видео, в том числе большие MICRO LED-панели на всю стену, крупноформатные ТВ Neo QLED 8K и портативные проекторы Freestyle.Новинкой 2022 года стала модель Samsung The Frame с матовым дисплеем, который улучшает впечатления от просмотра за счет уменьшения бликов и отражений и обеспечивает реалистичное качество изображения при любом освещении. С сервисом Samsung TV Plus зрители могут легко переключаться между просмотром на большом экране и на мобильном гаджете.Выбор дисплеев для геймеров тоже широкий. Монитор Odyssey Ark предлагает им невероятные впечатления благодаря изгибу 1000R, что полностью закрывает поле зрения пользователя для максимального погружения в атмосферу игры. Модель Odyssey Neo G8 отлично подходит для профессиональных геймеров, а универсальный Smart Monitor оптимален и для работы, и для игр.

Новые возможности для совместной работы

Открытость и возможности для совместной работы являются ключевыми элементами философии Samsung. Компания сотрудничает с рядом крупнейших брендов в области технологий и развлечений, чтобы предложить пользователям уникальные впечатления.В 2022 году Samsung запустила Gaming Hub, универсальную платформу для поиска и запуска облачных игр, в том числе Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna (только для США). Все это открывает доступ к играм огромному числу потенциальных геймеров, у которых нет игровой консоли, тем самым расширяя игровое сообщество и делая хобби более доступным, чем когда-либо.Кроме того, Samsung сотрудничает с Philips Hue, чтобы обеспечить иммерсивное воспроизведение музыки на смартфонах и планшетах Galaxy. Когда пользователи слушают музыку на этих устройствах, индикаторы Hue могут автоматически менять цвет или приглушаться при синхронизации музыки с SmartThings.В Samsung понимают, что индустрия развлечений, включая и игры, и фильмы, и музыку, становится всё более захватывающей. Одним из новых партнеров Samsung стал сервис TikTok, самое динамичное сообщество создателей контента. Вместе Samsung и TikTok будут работать над тем, чтобы найти талантливых музыкантов и помочь им построить карьеру.С помощью экосистемы SmartThings Samsung не только стремится расширить возможности для взаимодействия между устройствами. Компания уже предлагает новые возможности для ведения более здорового образа жизни, развлечения и условия для более экологичного быта. Но это только начало: с поддержкой продуктов 300 других брендов и 230 миллионами зарегистрированных пользователей возможности SmartThings для более «умной» жизни безграничны.