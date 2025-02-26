Samsung представила передовой накопитель 9100 Pro

Сегодня компания Samsung официально представила свой первый твердотельный накопитель на интерфейсе PCI-E 5.0 — точнее, целую серию 9100 Pro. Стоит отметить, что почти два года назад на рынок вышли первые SSD на PCI-E 5.0 от компаний вроде Seagate и Crucial, но Samsung до сих пор не представляла свою модель на новейшем интерфейсе. Это изменится в марте с выпуском Samsung 9100 Pro — первого потребительского SSD компании на PCI-E 5.0 с поддержкой NVMe 2.0. На старте 9100 Pro будет доступен в форм-факторе M.2 с ёмкостью 1 ТБ за 200 долларов, 2 ТБ за 300 долларов и 4 ТБ за 600 долларов — с радиатором или без него. А версия на 8 ТБ, первая для твердотельного накопителя типа NVMe от Samsung, появится во второй половине 2025 года.

По характеристикам 9100 Pro существенно превосходит предыдущее поколение 980 Pro (PCI-E 4.0). Например, заявленные случайные скорости чтения и записи вдвое выше, чем у предшественника. Правда, ранние тесты SSD вроде Seagate Firecuda 540 и Crucial T700 не показали значительных преимуществ в играх, но разница может быть заметна в ресурсоёмких задачах, например в обработке данных. Где преимущества будут очевиднее, так это при передаче больших файлов, что оценят видеографы и разработчики. Samsung 9100 Pro, построенный на V-NAND TLC V8 с кастомным контроллером, обеспечивает последовательную скорость чтения до 14,8 ГБ/сек и записи до 13,4 ГБ/сек. Это вдвое быстрее 980 Pro и на 2-3 ГБ/сек выше, чем у первых SSD на PCI-E 5.0. Но и цена соответствующая.