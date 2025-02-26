Samsung представила передовой накопитель 9100 Pro

По характеристикам 9100 Pro существенно превосходит предыдущее поколение 980 Pro (PCI-E 4.0). Например, заявленные случайные скорости чтения и записи вдвое выше, чем у предшественника. Правда, ранние тесты SSD вроде Seagate Firecuda 540 и Crucial T700 не показали значительных преимуществ в играх, но разница может быть заметна в ресурсоёмких задачах, например в обработке данных. Где преимущества будут очевиднее, так это при передаче больших файлов, что оценят видеографы и разработчики. Samsung 9100 Pro, построенный на V-NAND TLC V8 с кастомным контроллером, обеспечивает последовательную скорость чтения до 14,8 ГБ/сек и записи до 13,4 ГБ/сек. Это вдвое быстрее 980 Pro и на 2-3 ГБ/сек выше, чем у первых SSD на PCI-E 5.0. Но и цена соответствующая.