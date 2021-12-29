Samsung представила твердотельный накопитель PM1743 с интерфейсом PCIe 5.0

Компания Samsung представила твердотельный накопитель PM1743 с интерфейсом PCIe 5.0. PM1743 был удостоен награды CES 2022 Innovation Awards в категории компьютерного оборудования и компонентов.

Скорость чтения и записи PM1743 достигает 13 000 МБ/с, это вдвое выше, чем у PM1733 предыдущего поколения. Благодаря собственному контроллеру PCIe 5.0 PM1743 повышает производительность и надежность, предоставляя пользователям расширенную емкость системы, подходящую для тяжелых рабочих нагрузок. Новейший форм-фактор EDSFF E3.S улучшает целостность сигнала и повышает производительность, предлагая емкость от 1,92 ТБ до 15,36 ТБ. Толщина накопителя составляет 7,5 мм. PM1743 станет первым в отрасли твердотельным накопителем PCIe 5.0 с поддержкой двух портов, гарантирующим стабильность работы сервера и его высокую доступность при сбое подключения к одному порту. Компания планирует начать массовое производство PM1743 в первом квартале 2022 года.