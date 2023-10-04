Samsung представила внешний накопитель T9

Сегодня компания Samsung официально представила портативный твердотельный накопитель T9, который является первым в линейке компании SSD с интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2. Это позволяет внешнему накопителю демонстрировать скорость последовательного чтения и записи на уровне 2 000 МБ/сек, что вдвое быстрее предыдущей модели T7 (модель использует интерфейс Gen 2x1). Для поддержания высокой скорости работы Samsung оснастила этот накопитель функцией Dynamic Thermal Guard, которая помогает минимизировать снижение скорости при длительной нагрузке из-за перегрева контроллера памяти. Но в компании отмечают, что проблем с перегревом быть не должно, потому что файл объёмом 4 ГБ передаётся на накопитель за 2 секнуды — сложно представить, чтобы накопитель «гоняли» в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что накопитель Samsung T9 доступен в трёх вариантах (1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ), но все они имеют одинаковые физические размеры и весят 122 граммов. Внене корпус отделан из материала, напоминающего ткань, но на самом деле материал гораздо прочнее и выдерживает падение с высоты до 3 метров. Стоимость пока что не сообщается, но это очень интересное решение, которое точно понравится пользователям, которые часто перегружают большие объёмы данных с компьютера на внешний диск, а затем обратно. В этом плане новинка выглядит очень привлекательным решением, потому что такую скорость передачи данных получить сложно. Вопрос только в том, какой будет цена.
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