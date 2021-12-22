Samsung рассказывает о выставке CES 2022

Samsung появится на CES в следующем году, а пресс-конференция Samsung CES 2022 состоится четвертого января. В прошлом году выставка CES была онлайн-мероприятием из-за глобальной пандемии. Ожидается что компания представит различные устройства на Samsung CES 2022, в том числе новый Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy S21 FE и другие устройства. Компания Samsung раскрыла более подробную информацию о своих планах на выставке CES 2022.

В эту новую эру мы обнаружили, что инновации больше не могут быть универсальным подходом. Индивидуальные устройства и персонализированные пространства сейчас важнее, чем когда-либо. Таковы связи и опыт, которые обеспечивают наши технологии. Наш домашний опыт стал намного важнее и технологии больше не являются просто полезными инструментами, но верными путями жизни для нашей семьи, друзей и хобби. Это побудило нас изучить более эффективные способы более тесного взаимодействия наших устройств для улучшения взаимодействия и настройки. В Samsung мы считаем, что ваши устройства должны отражать ваш образ жизни, ваши увлечения и личные вкусы, от смартфонов в ваших руках до устройств и экранов. И работая вместе, они должны облегчить вам жизнь, чтобы вы могли делать больше того, что любите.
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