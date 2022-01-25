Samsung создала кредитные карты с отпечатком пальца

Чип собирает биометрические данные пользователя с помощью датчика отпечатков пальцев. Затем с помощью SE он сохраняет и аутентифицирует полученную информацию. После этого чип анализирует данные с помощью своего защищенного процессора. Благодаря биометрической аутентификации чип безопасности Samsung может предотвратить мошеннические транзакции, которые в противном случае могли бы быть совершены с использованием утерянных или украденных традиционных карт. Поскольку карта с чипом Samsung надежно сохранила отпечаток пальца владельца, она проверит, действительно ли лицо, выполняющее транзакцию, является законным владельцем. Чип также использует технологию защиты от спуфинга, которая не позволяет неавторизованным пользователям обмануть систему безопасности, используя такие приемы, как искусственные отпечатки пальцев.