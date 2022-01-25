Samsung создала кредитные карты с отпечатком пальца

Samsung анонсировала чип безопасности S3B512C — это новый чип безопасности отпечатков пальцев, разработанный в сотрудничестве с Mastercard и предназначенный в первую очередь для платежных карт. По заявлению компании, этот чип является «первым в отрасли универсальным решением для обеспечения безопасности», и он сможет обеспечить более быстрое и безопасное взаимодействие при совершении покупок. Поскольку чип Samsung использует биометрическую аутентификацию, чип также избавит вас от необходимости вводить PIN-код на клавиатуре. Микросхема S3B512C оснащена датчиком отпечатков пальцев, защищенным от несанкционированного доступа защищенным элементом (SE), отвечающим международным требованиям безопасности, и защищенным процессором.

Чип собирает биометрические данные пользователя с помощью датчика отпечатков пальцев. Затем с помощью SE он сохраняет и аутентифицирует полученную информацию. После этого чип анализирует данные с помощью своего защищенного процессора. Благодаря биометрической аутентификации чип безопасности Samsung может предотвратить мошеннические транзакции, которые в противном случае могли бы быть совершены с использованием утерянных или украденных традиционных карт. Поскольку карта с чипом Samsung надежно сохранила отпечаток пальца владельца, она проверит, действительно ли лицо, выполняющее транзакцию, является законным владельцем. Чип также использует технологию защиты от спуфинга, которая не позволяет неавторизованным пользователям обмануть систему безопасности, используя такие приемы, как искусственные отпечатки пальцев.