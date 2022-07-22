Samsung создала новейшие SSD совместно с AMD

Samsung с помощью AMD создала новый вычислительный SSD, который должен иметь решающее значение для эффективных настроек высокопроизводительных вычислений. Используя технологию Versal FPGA от AMD, которую они получили в результате приобретения компании Xilinx, Samsung гарантирует клиентам, что они получат вдвое меньше вычислительного времени и значительно снизят энергопотребление (почти на 70%). Кроме того, новый CSD будет предлагать меньшее использование процессора системы — на девяносто семь процентов по сравнению с таким же количеством стандартных твердотельных накопителей, постоянно обращающихся к данным.

Новый вычислительный твердотельный накопитель Samsung второго поколения может обрабатывать данные без использования других устройств. Новое устройство позволяет передавать данные между несколькими элементами, участвующими в расчетных путях. Преимущество обработки данных на SSD заключается в том, что пользователям не нужно будет передавать информацию между несколькими устройствами хранения. Новый вычислительный твердотельный накопитель обеспечивает пропускную способность для ускорения потоков, снижая задержку данных, поскольку между устройством хранения и процессором перемещается меньше ненужных пакетов. А процессору, в свою очередь, позволено сосредоточиться на большем количестве задач, особенно на тех, которые более критичны для системы. Это позволит улучшить суперкомпьютеры и различные серверные решения в будущем.