Samsung создала новейшие SSD совместно с AMD

Новый вычислительный твердотельный накопитель Samsung второго поколения может обрабатывать данные без использования других устройств. Новое устройство позволяет передавать данные между несколькими элементами, участвующими в расчетных путях. Преимущество обработки данных на SSD заключается в том, что пользователям не нужно будет передавать информацию между несколькими устройствами хранения. Новый вычислительный твердотельный накопитель обеспечивает пропускную способность для ускорения потоков, снижая задержку данных, поскольку между устройством хранения и процессором перемещается меньше ненужных пакетов. А процессору, в свою очередь, позволено сосредоточиться на большем количестве задач, особенно на тех, которые более критичны для системы. Это позволит улучшить суперкомпьютеры и различные серверные решения в будущем.