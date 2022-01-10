Samsung стремится сделать бытовую технику более экологичной

Компания Samsung объявила, что стремится сделать свою бытовую технику более экологичной, включая технологии, направленные на снижение загрязнения окружающей среды, экономию энергии и многое другое. Компания также заявила, что увеличит количество переработанного пластика, используемого в бытовой технике, а также будет использовать более экологичную упаковку.

В рамках недавно объявленного сотрудничества Samsung объединяется с американской компанией по производству одежды Patagonia. Как было представлено на выставке CES 2022, это сотрудничество будет способствовать экологической устойчивости за счет решения проблемы микропластика и его воздействия на океанскую среду. Главный финансовый директор Патагонии Винсент Стэнли поделился своими мыслями во время основного доклада Samsung о значении этого сотрудничества и направлении, в котором оно будет развиваться, назвав его примером того, как компании могут «помочь переломить ход изменения климата и восстановить здоровье природы».
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