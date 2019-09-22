Samsung сворачивает производство Blu-ray плееров

2019-09-22, Автор - Ramil; Продукт - Blu-ray; [20]
Samsung полностью прекращает производство Blu-ray плееров в США. Рынок находится в состоянии упадка, объем продаж упал на 11,5%. Конкурентной борьбы на рынке не видно, бренд Oppo Digital так же вышли из сегмента.

Пользователи предпочитают подписываться на Netflix или Amazon, а не покупать физические носители. Netflix теперь имеет более 148 миллионов подписчиков по всему миру (по состоянию на конец 2018 года).

Планирует ли Samsung производить в Европе или других странах больше Blu-Ray плееры, неизвестно до сих пор.


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