Samsung выпускает 8TB PM883 Sata SSD

Samsung объявила о выпуске своего PM883, самого большого SATA-накопителя DATacenter с большой пропускной способностью и объемом 8 терабайт (TB). Новый твердотельный накопитель Samsung (SSD) - это первый в отрасли SATA-привод для центров обработки данных, который включает модули LPDDR4 DRAM и оснащен интерфейсом SATA с пропускной способностью 6,0 гигабит в секунду (Gbps).Ожидается, что высокопроизводительный PM883 ускорит переход во многих существующих корпоративных центрах обработки данных к форматам SSD в формате SATA с улучшенной экономией за счет использования технологии V-NAND с расширенным генератором при более высоких плотностях.