Samsung выпускает 970 PRO и EVO m.2. SSD-накопители

Сегодня Samsung анонсирует свои Samsung 970 PRO и EVO, третье поколение лидирующих в отрасли производителей твердотельных накопителей (SSD).Samsung 970 PRO и EVO разработаны на основе стандартного форм-фактора M.2 и новейшего интерфейса PCIe Gen 3x4. Серия 970 максимизирует потенциал пропускной способности NVMe, обеспечивая непревзойденную производительность для обработки больших объемов данных, включая 3D, 4K графику, высокопроизводительные игры и аналитику данных.