Samsung выпустила карты памяти в стиле Соника

Вчера компания Samsung официально анонсировала новую серию карт памяти microSD, посвящённую франшизе SEGA Sonic the Hedgehog («Соник»). Эта серия получила название Sonic the Hedgehog PRO Plus и включает в себя высокопрочные карты памяти, которые выпускаются в четырёх цветовых вариантах. Например, вариант на 128 ГБ украшен красной иконкой Наклза, модель на 256 ГБ получила жёлтую иконку Тейлза, в случае с 512 ГБ пользователь получает карту памяти со значком Соника, а версия на 1 ТБ получила иконку с Шэдоу чёрного цвета. Все карты являются накопителями типа A2 в форм-факторе microSD с последовательной скоростью чтения до 180 МБ/сек и записи до 130 МБ/сек. Кроме того, эти карты обладают высокой устойчивостью к различным воздействиям — они могут быть погружены в солёную воду (с процентным соотношением соли к воде в 3%) на глубину до 1 метра на срок до 72 часов без каких-либо повреждений и нарушений в хранении контента.

Также они выдерживают высокие температуры, магнитные поля и рентгеновские лучи, устойчивы к падениям с высоты около 4,8 метра. Довольно интересное решение, у которого на самом деле нет никакого практического смысла — джа, франшиза «СОника» на данный момент пользуется повышенной популярностью, но это карты памяти явно для взрослых пользователей, которые точно не станут покупать себе устройство для хранения данных исходя из того, какие на нём нанесены изображения или иконки. А для детей, которые фанатеют от персонажа, это слишком дорогая игрушка.