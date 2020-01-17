Samsung выпустила внешний SSD со сканером отпечатков пальцев - T7 Touch

Компания Samsung объявила о выпуске своего новейшего портативного твердотельного накопителя (SSD) T7 Touch. Он получил элегантный компактный дизайн и высочайшую скорость передачи данных, доступную в настоящее время для стандарта USB 3.2 Gen 2. Это означает скорость передачи до 10 Гбит/с и заявленные скорости чтения и записи до 1050 МБ / с.

T7 Touch поднимает защиту данных на новый уровень за счет дополнительных аппаратных мер безопасности в виде встроенного сканера отпечатков пальцев. Он удивительно маленький, размером всего 85 мм* 57 мм, толщиной 8 мм и весом 58г.

Доступный в черном или серебристом цветах, накопитель T7 Touch доступен в вариантах 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Накопитель совместим с операционными системами Windows, Mac и Android. Новинка поступит в продажу во втором квартале этого года