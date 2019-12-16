Samsung вкладывает 8 миллиардов долларов в новый завод NAND в Китае

Компания Samsung вкладывает 8 млрд долларов в свой завод в Китае по производству чипов. Предполагается, что этот шаг поможет увеличить производство флэш-памяти NAND и заполнить рынок к прогнозируемому увеличению спроса на 2020 год. Большая часть этого спроса будет вызвана увеличением доступности смартфонов 5G.

Этот шаг также успокоит китайское правительство, которое было вовлечено в торговую войну с США. Samsung уже вложила около 18 миллиардов долларов в свое предприятие в Сиане, которое ранее использовалось в основном для тестирования и упаковки продуктов NAND.

В то же время Samsung закрывает некоторые другие свои китайские заводы, чтобы перевести производство смартфонов в Индию и Вьетнам. Компания продает свой завод по производству печатных плат HDI в Цзянсу, а ранее в этом году она закрыла свой завод по сборке телефонов в Хуэйчжоу.