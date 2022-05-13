Samsung заявила о повышении цен на производство чипов на 20%

Samsung Electronics ведет переговоры с клиентами о повышении цен на контрактное производство чипов до 20% в этом году. Этот шаг, который как ожидается, будет применен во второй половине этого года, является частью общеотраслевой инициативы по повышению цен для покрытия растущих расходов на материалы и логистику. Цены на чипы на контрактной основе, вероятно, вырастут примерно на 15-20%, в зависимости от уровня сложности, при этом чипы, произведенные на устаревших узлах, вероятно, столкнутся с более значительными скачками.

Компания является вторым по величине контрактным производителем микросхем в мире после Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ( TSMC ). TSMC прогнозирует рост продаж в текущем квартале до 37%, заявляя, что в этом году мощности чипов останутся очень ограниченными на фоне глобального дефицита чипов, который привел к заполнению портфелей заказов и позволил чипов взимать премиальные цены.
Alibaba и Tencent заявили, что готовятся к большому сокращен…
Alibaba и Tencent заявили, что готовятся к большому сокращенСегодня стало известно что, Alibaba и Tencent готовятся сократить десятки тысяч рабочих мест в этом году …
TSMC планирует повысить цены в 2023 году…
TSMC планирует повысить цены в 2023 годуГлобальный рост инфляции не является секретом, и все больше компаний стремятся повысить цены на свои това…
Apple работает над собственной технологией обработки платеже…
Apple работает над собственной технологией обработки платежеApple работает над новой технологией обработки платежей для многолетнего плана по расширению своих финанс…
NVIDIA заплатит штраф в размере 5,5 миллионов долларов после…
NVIDIA заплатит штраф в размере 5,5 миллионов долларов послеКомиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила об урегулировании обвинений против технологической к…
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов…
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларовНа прошлой неделе Илон Маск объявил о своем намерении полностью приобрести Twitter и убрать его с фондово…
Intel приобрела финского разработчика графической интеллекту…
Intel приобрела финского разработчика графической интеллектуIntel объявила о покупке Siru Innovations, 11-летнего ветерана финского разработчика графической интеллек…
Binance ограничивает услуги в России…
Binance ограничивает услуги в РоссииBinance, крупнейшая криптобиржа по объемам торгов, заявила сегодня, что ограничивает услуги для граждан Р…
Рыночная капитализация AMD выше, чем у Intel после приобрете…
Рыночная капитализация AMD выше, чем у Intel после приобретеПосле приобретения гиганта FPGA и сетевого оборудования Xilinx, AMD стала более крупной компанией с точки…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor