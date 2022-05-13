Samsung заявила о повышении цен на производство чипов на 20%

Samsung Electronics ведет переговоры с клиентами о повышении цен на контрактное производство чипов до 20% в этом году. Этот шаг, который как ожидается, будет применен во второй половине этого года, является частью общеотраслевой инициативы по повышению цен для покрытия растущих расходов на материалы и логистику. Цены на чипы на контрактной основе, вероятно, вырастут примерно на 15-20%, в зависимости от уровня сложности, при этом чипы, произведенные на устаревших узлах, вероятно, столкнутся с более значительными скачками.

Компания является вторым по величине контрактным производителем микросхем в мире после Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ( TSMC ). TSMC прогнозирует рост продаж в текущем квартале до 37%, заявляя, что в этом году мощности чипов останутся очень ограниченными на фоне глобального дефицита чипов, который привел к заполнению портфелей заказов и позволил чипов взимать премиальные цены.