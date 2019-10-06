Samsung закрывает китайское производственное предприятие в связи с падением продаж

Samsung объявила о планах закрыть свой завод по сборке смартфонов в Хуэйчжоу, Китай, всего через год после того, как они попрощались со своим заводом в Тяньцзине. Поскольку в этом месяце в Китае не было ни одного завода по выпуску смартфонов, Samsung практически отказалась от 400-миллионного китайского рынка в условиях конкуренции со стороны местных брендов Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

В 2013 году Samsung удерживала первое место на китайском рынке телефонов с долей в объеме 19%, но в прошлом году они не смогли получить даже 1%. Аналитики предполагают, что это может быть связано с тем, что Samsung не удалось оценить разницу в тенденциях на китайском и западном рынках, поскольку между мобильными телефонами премиум-класса и бюджетными аппаратами наблюдается резкая поляризация, сообщает Nikkei. Отказ Samsung в Китае может отразить его будущее в Индии, где в прошлом году он опустился с первого на второе место, а Xiaomi возглавил его.

Несмотря на борьбу на двух крупнейших мировых рынках, Samsung продолжает оставаться крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире с объемом продаж 20,8%. Тем не менее, продажи снизилось с 21,7% в прошлом году, и их общий объем поставок упал на 8% в прошлом году.