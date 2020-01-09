SanDisk представила концепт накопителя объемом 8 Тб

На выставке CES 2020 продемонстрировано множество концептуальных продуктов. Одним из таких является твердотельный накопитель компании SanDisk. 8 Тб памяти для компактного портативного накопителя это действительно впечатляюще. Но SanDisk заверяет, что у нее нет планов на данный продукт.

Название устройства SuperSpeed ​​USB 20. Оно подразумевает, что накопитель может развивать скорость передачи данных до 20000 мб/с. Это даже быстрее, чем стандарт USB 3.0. Если SanDisk запустит производство этого устройства, цена на него будет высокой. На данный момент компания не дает никакой информации, о дальнейшей судьбе проекта.