Satechi выпустила корпус для SSD под Mac Mini

Компания Satechi официально представила новый корпус для SSD-накопителей, выполненный в дизайне «под алюминий», который визуально и по габаритам сочетается с Mac Mini M4. Корпус новинки позволяет использовать его как подставку или размещать мини-компьютер сверху, что довольно удобно в определённых сценариях. Несмотря на очевидную ориентацию на Mac Mini, устройство подключается через комплектный кабель USB Type-C и совместимо с любыми устройствами, поддерживающими внешние накопители. Новинка получила название USB4 Slim NVMe SSD Enclosure и напоминает выпущенную в январе подставку с хабом для Mac Mini от той же компании, но стоит дороже — 120 долларов против 100 долларов.

При этом акцент сделан не на дополнительных портах, как у предыдущей модели, а на высокой скорости передачи данных. Корпус поддерживает скорость до 40 Гбит/сек через интерфейс USB4, в то время как предыдущая подставка обеспечивала максимум 10 Гбит/сек. При подключении к устройствам без USB4 скорость будет ниже, но совместимость сохраняется. Корпус поддерживает большинство распространённых форматов NVMe SSD — 2230, 2242, 2260 и 2280 объёмом от 1 до 8 ТБ. Чтобы установить накопитель, достаточно провернуть нижнюю часть корпуса — она снимается, открывая доступ к отсеку для твердотельного накопителя и нише для хранения кабеля. Внутри предусмотрены термопрокладка и вентиляционные отверстия, чтобы устройство не перегревалось при работе и не снижало производительность из-за троттлинга.
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