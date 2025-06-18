Satechi выпустила корпус для SSD под Mac Mini

При этом акцент сделан не на дополнительных портах, как у предыдущей модели, а на высокой скорости передачи данных. Корпус поддерживает скорость до 40 Гбит/сек через интерфейс USB4, в то время как предыдущая подставка обеспечивала максимум 10 Гбит/сек. При подключении к устройствам без USB4 скорость будет ниже, но совместимость сохраняется. Корпус поддерживает большинство распространённых форматов NVMe SSD — 2230, 2242, 2260 и 2280 объёмом от 1 до 8 ТБ. Чтобы установить накопитель, достаточно провернуть нижнюю часть корпуса — она снимается, открывая доступ к отсеку для твердотельного накопителя и нише для хранения кабеля. Внутри предусмотрены термопрокладка и вентиляционные отверстия, чтобы устройство не перегревалось при работе и не снижало производительность из-за троттлинга.