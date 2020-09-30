Компания Schneider Electric выпустила игровой ИБП APC Back-UPS Pro Gaming UPS. Источник бесперебойного питания был выпущен как раз под новые консоли PlayStation 5 или Xbox Series X.

APC Back-UPS Pro Gaming UPS обеспечивает защиту от сбоев в электроэнергии. ИБП оснащен всеми защитными функциями: от скачков, сбоев, коротких замыканий и отключения электроэнергии. ИБП имеет синусоидальную батарею резервного питания и автоматический регулятор напряжения.

Помимо защиты вашего оборудования APC Back-UPS Pro Gaming UPS имеет стильный дизайн. ИБП имеет встроенную RGB подсветку в виде кольца.

ИБП APC Back-UPS Pro Gaming UPS доступен в цвете Arctic и Midnight. На передней панели есть три разъема USB для подзарядки устройств. ИБП APC Back-UPS Pro оценен в 259 долларов и поступит в продажу 21 октября.