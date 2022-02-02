Сделка GlobalWafers с Siltronic сорвалась

Покупка немецкой компании Siltronic тайваньской компанией GlobalWafers не удалась из-за того, что министерство экономики Германии не одобрило сделку. Сделка на сумму 4,35 миллиарда евро была одобрена всеми другими регулирующими органами по всему миру, но министерство экономики Германии утверждает, что у них не было достаточно времени, чтобы провести проверку на местном уровне к установленному сроку. Похоже, что они обвиняют своих коллег в КНР в слишком медленном процессе утверждения, поскольку немцы хотели пройти через китайское одобрение, прежде чем приступить к собственному одобрению.

Если бы сделка состоялась, GlobalWafers стала бы вторым по величине производителем кремниевых пластин диаметром 300 мм после японской Shin-Etsu, обогнав Sumco, которая также базируется в Японии. GlobalWafers уже владеет контрольным пакетом акций Siltronic, но теперь вопрос заключается в том, сохранит ли GlobalWafers эту долю или попытается инвестировать в другой объект. Одним из возможных вариантов для GlobalWafers, по-видимому, является США, но в то же время мажоритарный акционер Siltronic хочет продать акции. Хотя на данный момент это всего лишь предположение. Предполагалось, что правительство Германии хотело сохранить Siltronic как местную компанию, особенно из-за растущего интереса ЕС к расширению литейного бизнеса в Европе.
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