Сделка GlobalWafers с Siltronic сорвалась

Если бы сделка состоялась, GlobalWafers стала бы вторым по величине производителем кремниевых пластин диаметром 300 мм после японской Shin-Etsu, обогнав Sumco, которая также базируется в Японии. GlobalWafers уже владеет контрольным пакетом акций Siltronic, но теперь вопрос заключается в том, сохранит ли GlobalWafers эту долю или попытается инвестировать в другой объект. Одним из возможных вариантов для GlobalWafers, по-видимому, является США, но в то же время мажоритарный акционер Siltronic хочет продать акции. Хотя на данный момент это всего лишь предположение. Предполагалось, что правительство Германии хотело сохранить Siltronic как местную компанию, особенно из-за растущего интереса ЕС к расширению литейного бизнеса в Европе.