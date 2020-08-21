Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/сек

Все большее число людей при выборе внешнего накопителя делают свой выбор в пользу твердотельников, и это совершенно оправданно, ведь они на порядок быстрее и надёжнее. Сегодня к нам на тест попал внешний накопитель Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb, обладающий скоростью чтения до 540 Мбит/сек, впечатляющим дизайном и высокой стабильностью. Обошлось ли без нюансов? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb поставляется в небольшой коробке в фирменной стилистике. Внутри нее находятся сам накопитель, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель USB Type-B - USB Type-C, код на двухмесячную подписку в Adobe Creative Cloud и небольшая документация.

Внешний вид

BarraCuda Fast SSD — это старшая модель в серии внешних накопителей Seagate. В нее вошли три версии с объемами памяти на 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Данный накопитель позиционируется как продукт для работы с документам и хранения инп. Благо его дизайн выполнен в лаконичном стиле без какой-либо намека на причастность к геймерскому сегменту.

Корпус накопителя выполнен из матового пластика, который совсем не собирает на себе отпечатки от пальцев.

Передняя панель, в свою очередь , изготовлена из приятного на ощупь алюминия.

По своим размерам Seagate BarraCuda Fast SSD крайне компактен и сопоставим с небольшим кошельком.

На верхней части корпуса в небольшом зазоре спрятана эффектная LED-подсветка, которая загорается каждый раз при подключении к компьютеру.

В качестве разъема выступает USB Type-C. Это максимально удобное решение, позволяющее обладателям Macbook и других ноутбуков с интерфейсом USB 3.1 Gen. 2 подключаться к накопителю по одному универсальному кабелю.

На нижней части нет никаких силиконовый ножек для повышения устойчивости. Здесь есть лишь небольшая таблица со всеми сертификациями и маркировками устройства.

Первый запуск

Накопитель с завода работает на файловой системе exFAT, а значит совместим с операционными системами MacOS и Windows. Внутри BarraCuda Fast SSD лежат утилиты для быстрой регистрации накопителя и получения электронной гарантии на продукт.

После успешной регистрации сайт предложит скачать фирменную утилиту Toolkit для мониторинга состояния накопителя и активировать пробную подписку на два месяца в Adobe Creative Cloud

Тесты

Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb работает на основе накопителя типа SATA с внешним интерфейсом USB 3.1 Gen. 2, который позволил приблизиться к скорости передачи данных до 540 Мбит/сек. Фактический объем накопителя равен 931 Гбайт. Касательно тестов, то мы прогнали Seagate BarraCuda Fast SSD через большинство наиболее популярных синтетических бенчмарков. Во всех них он выдал схожие показатели в скорости последовательного чтения/записи и температуры нагрева.

SSD-Z

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

AS SSD

AJA System Test

Anvil’s Storage Utilities

Atto Disk Benchmark

HD Tune Pro

Итоги

Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb является одним из самых недорогих внешних накопителей, работающим на интерфейсе USB Type-C. У него приятный дизайн со встроенной LED-подсветкой, компактные размеры корпуса, а также быстрая и стабильная скорость передачи данных. Результаты тестирования накопителя показали, что он более чем подходит как для как для хранения данных, так и проведения резервного копирования системы. Какие-либо недостатки данной модели нами обнаружены не были.
Комментарии и отзывы Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb
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