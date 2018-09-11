Seagate BarraCuda Pro на 14 терабайт

Официально представлен HDD Seagate BarraCuda Pro с емкостью 14 терабайт. Этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием работать с файлами больших объемов, хранить данные и так далее. Естественно, для обычного пользователя такой объем кажется космическим — у многих в компьютере стоит 1 терабайт и этого хватает. Тем не менее, компания и не позиционирует устройство как продукт для широкой массы. Это профессиональный продукт для работы, который нужен определенному сегменту пользователей. Для серверов такая штука тоже отлично подходит — можно в одном сервере собрать больше памяти и не тратить лишние средства на дополнительное оборудование. Думаю, в ближайшее время такие диски и до обычных пользователей доберутся — там и цена будет адекватнее, и можно будет фильмы хранить.