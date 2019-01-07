Seagate IronWolf 110 SATA SSD стал первый в мире SSD для NAS

Seagate IronWolf 110 SATA SSD — первый в мире твердотельный накопитель, разработанный специально для использования в запоминающих устройствах, подключаемых к сети (NAS). Этот SSD обладает долговечностью и надежностью оборудования корпоративного класса, рассчитан на бесперебойную круглосуточную работу и доступен в вариантах емкостью до 3,84 Тбайт. Предусмотренная только в продуктах Seagate технология Durawrite ускоряет операции чтения и записи и продлевает срок службы флеш-памяти.

Суммарное количество записанных данных (Total Bytes Written) для накопителя емкостью 3,84 Тбайт достигает 7000 Тбайт. NAS-системы обладают универсальными возможностями доступа, обмена файлами и создания резервных копий, являясь наилучшим выбором для многих предприятий, специалистов творческих профессий и других отраслей, а также для многих других пользователей, которые предъявляют повышенные требования к хранению данных. Выбирая долговечные, простые в установке и поддерживающие масштабирование накопители IronWolf, вы получаете высочайшую производительность, лучшее обслуживание и максимальную уверенность в сохранности своих данных, что обеспечивается благодаря пятилетней ограниченной гарантии. IronWolf 110 поступит в продажу в первом квартале 2019 года.