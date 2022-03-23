Seagate анонсировал жесткий диск SkyHawk AI емкостью 20 ТБ

Сегодня во время торговой выставки ISC West в Лас-Вегасе, штат Невада, компания Seagate Technology Holdings plc, мировой лидер в области технологий для инфраструктуры хранения больших объемов данных, представила новый жесткий диск (HDD) SkyHawk AI емкостью 20 ТБ. Жесткий диск большой емкости дополняет лидирующую линейку устройств видеоизображения и аналитики (VIA) компании.

Жесткий диск Seagate SkyHawk AI емкостью 20 ТБ, специально разработанный для сетевых видеорегистраторов (NVR) с поддержкой ИИ для периферийных приложений безопасности, интеллектуально адаптируется к масштабу пользовательской среды ИИ, поддерживая до 64 видеопотоков HD и 32 потока ИИ. Благодаря этой способности поддерживать масштабируемые рабочие нагрузки, SkyHawk AI удовлетворяет растущие потребности передовых систем VIA в анализе и записи видеоматериалов, одновременно поддерживая аналитику графического процессора.

Этот накопитель с микропрограммой ImagePerfect AI обеспечивает отсутствие пропущенных кадров и поддерживает более высокие рабочие нагрузки. Новый диск SkyHawk AI 20 ТБ отличается высокой надежностью, средним временем наработки два миллиона часов и рабочей нагрузкой 550 ТБ в год, поддерживая в три раза большую рабочую нагрузку, чем стандартные диски VIA.

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