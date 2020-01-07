Seagate анонсировала внешний SSD накопитель

2020-01-07, Автор - Ramil; Продукт - FireCuda Gaming; [120]
Твердотельный накопитель может обеспечивать скорость чтения до 2000 МБ/с. Благодаря твердотельному накопителю FireCuda NVMe 510 и интерфейсу SuperSpeed ​​USB 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen2 × 2). Накопитель имеет встроенный RGB светодиод, которые можно настроить пользователю с помощью программного обеспечения Seagate Toolkit и синхронизироваться с док-станцией FireCuda Companion.

Жесткий диск FireCuda Gaming будет доступен в марте с пятилетней гарантией. Цена за 500 Гб версию составит 189 долларов, за 1 Тб 260 долларов и 2 Тб накопитель обойдется вам за 499 долларов. В комплект с накопителем Seagate включает бесплатную двухмесячную подписку на Adobe Creative Cloud.

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