Seagate анонсировала внешний SSD накопитель

Твердотельный накопитель может обеспечивать скорость чтения до 2000 МБ/с. Благодаря твердотельному накопителю FireCuda NVMe 510 и интерфейсу SuperSpeed ​​USB 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen2 × 2). Накопитель имеет встроенный RGB светодиод, которые можно настроить пользователю с помощью программного обеспечения Seagate Toolkit и синхронизироваться с док-станцией FireCuda Companion.

Жесткий диск FireCuda Gaming будет доступен в марте с пятилетней гарантией. Цена за 500 Гб версию составит 189 долларов, за 1 Тб 260 долларов и 2 Тб накопитель обойдется вам за 499 долларов. В комплект с накопителем Seagate включает бесплатную двухмесячную подписку на Adobe Creative Cloud.