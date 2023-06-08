Seagate готовит новые HDD на технологии HARM

На прошлой неделе компания Seagate раскрыла некоторые детали своего плана по развитию технологии HAMR (магнитная запись с помощью тепловой обработки). Первый жесткий диск на основе HAMR от компании будет иметь ёмкость 32 ТБ, так что он будет использовать десять пластин на 3,2 ТБ каждая и, следовательно, предложит ёмкость 32 ТБ (это объём на бумаге — на деле реального пространства будет поменьше). Эта платформа с десятью дисками, которая уже используется в высокоёмких дисках PMR от Seagate и массы других компаний, будет использоваться ещё некоторое время, поскольку следующий HAMR диск компании будет иметь ёмкость 36 ТБ и будет содержать пластины ёмкостью 3,6 ТБ. Затем последуют диски с объёмом 40 ТБ, то есть с десятью носителями ёмкостью 4 ТБ.

Есть даже информация о том, что в будущем компания представит модели на 50 ТБ — в лаборатории уже разрабатывают пластины на 5 ТБ, так что в будущем это будет возможно. Компания не раскрыла точные сроки выпуска своих HAMR дисков, но ранее сообщала, что они будут представлены на рынке в третьем квартале 2023 года. Это очень важный момент, хотя сейчас многие из наших читателей подумали, что им такой объём не нужен. На самом деле преимущество данных дисков в том, что они делают каждый байт данных дешевле — если накопители будут выпускаться объёмом до 40 ТБ, то стоимость хранения файлов уменьшится. И чем она ниже, тем привлекательнее продукт любого объёма в конечном итоге. Так что ждём с нетерпением новых накопителей.