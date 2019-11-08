Seagate готовится выпустить накопители объемом 18 ТБ, 20 ТБ и 50 ТБ

2019-11-08, Автор - Anna; Продукт - Seagate 18 ТБ, 20 ТБ и 50 ТБ; [76]
Компания Seagate планирует выпустить жесткие диски объемом 18 ТБ и 20 ТБ в следующем году, а также накопитель 50 ТБ к 2026 году.

В своем заявлении генеральный директор Дейв Мосли заявил, что компания планирует запустить накопитель объемом 18 ТБ в начале 2020 года. Диск объемом 20 ТБ появится позже, но все же в течение 2020 года.

Будущие накопители будут использовать так называемую магнитную запись с тепловым обогревом HAMR. Эта технология позволяет дискам хранить данные небольшими порциями, что позволяет им быть более плотно упакованными.

Комментарии и отзывы Seagate 18 ТБ, 20 ТБ и 50 ТБ
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