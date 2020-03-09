Seagate представила SSD накопитель FireCuda 520

Серия SSD накопителей Seagate FireCuda 520 представлена тремя моделями форм-фактора M.2 2280 и объемом 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб.

Накопитель использует контроллер Phison E16 и 96 слойную память TLC NAND Kioxia BiCS4.

Seagate FireCuda 520 использует PCIe 4.0 x4 интерфейс подключения. Кэш-память составляет 1 Гб памяти DDR4. 2 Тб накопитель гарантирует до 750K IOPS для операций чтения и 700 000 IOPS для записи. Заявленная скорость последовательного чтения 5000 Мб/с, а скорость записи отличается. Для 500 Гб версии она составляет 2500 Мб/с.

Производитель дает пятилетнюю гарантию. Стоимость 1 Тб версии составляет 22 тысячи рублей.