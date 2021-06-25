Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530 и FireCuda 530 Heatsink

На SG21 Virtual Expo компания Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530, а также версию с радиатором FireCuda 530 Heatsink. Новейший игровой твердотельный накопитель обеспечивает молниеносную скорость до 7300 мб/с. Накопитель представлен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Seagate FireCuda 530 использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen4, а также поддерживает стандарт NVMe 1.4. Стоит отметить, что радиатор к накопителю FireCuda 530 Heatsink был разработан совместно с EKWB. FireCuda 530 Heatsink имеет минималистичный дизайн с низкопрофильным радиатором из анодированного алюминия с мелко текстурированной поверхностью с микропорами для улучшения рассеивания тепла для улучшения охлаждения и производительности. Накопитель основан на контроллере E18 и новейшей памяти 3D TLC NAND.

Стоимость накопителей компания не раскрыла.