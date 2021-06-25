Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530 и FireCuda 530 Heatsink

Seagate FireCuda 530 использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen4, а также поддерживает стандарт NVMe 1.4. Стоит отметить, что радиатор к накопителю FireCuda 530 Heatsink был разработан совместно с EKWB. FireCuda 530 Heatsink имеет минималистичный дизайн с низкопрофильным радиатором из анодированного алюминия с мелко текстурированной поверхностью с микропорами для улучшения рассеивания тепла для улучшения охлаждения и производительности. Накопитель основан на контроллере E18 и новейшей памяти 3D TLC NAND.
Стоимость накопителей компания не раскрыла.