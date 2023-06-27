Seagate представила накопитель FireCuda 540

Компания Seagate сегодня официально представила новое поколение твердотельных накопителей — речь о линейке FireCuda 540. Стоит сразу уточнить, что это твердотельный накопитель на базе PCIe Gen 5 NVMe, который обеспечивает внушительную производительность для геймеров, создателей контента и энтузиастов. Для того, чтобы это было возможно, производитель задействовал самые новые чипы памяти и контроллер памяти нового поколения. Также нужно понимать, что на текущий момент FireCuda 540 — это самый быстрый и производительный твердотельный накопитель формата M.2 2280 от компании Seagate, обеспечивающий последовательную скорость чтения до 10 000 МБ/сек и последовательную скорость записи до 10 000 МБ/сек.

В компании отмечают, что новый накопитель работает на 50% быстрее, чем SSD формата M.2 NVMe поколения 4 и в 17 раз быстрее, чем SSD на основе интерфейса SATA. Благодаря использованию самых новых технологий вроде 3D TLC NAND и контроллера E26, сертифицированного Seagate, FireCuda 540 обеспечивает одну из самых высоких скоростей на рынке твердотельных накопителей — есть всего несколько моделей, ещё не поступивших в серийное производство, которые работают на несколько процентов быстрее. При этом новый накопитель совместим как с интерфейсом PCIe Gen 5, так и обратно совместим с интерфейсом PCIe Gen 4, так что компьютер на его основе можно собирать прямо сейчас и скорость всё равно будет невероятно высокая. Про цену, правда, пока что информации нет.
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