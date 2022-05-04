Seagate представила новые уникальные внешние накопители в стиле «Звездных войн»

Сегодня компания Seagate отмечает день «Звездных войн» выпуском трех коллекционных жестких дисков (HDD), вдохновленных Бобой Феттом, Грогу и Мандалорцем. Выпущенные на празднике фанатов, основанный на популярной цитате из Звездных войн «Да пребудет с тобой Сила», новейшие дополнения к линейке лицензированных устройств хранения данных специального выпуска компании передают осязаемый кусочек галактики в руки коллекционеров и технических энтузиастов.

Внешние жесткие диски Special Edition FireCuda, присоединившиеся к семейству накопителей Star Wars Beskar Ingot, доступны в трех уникальных стилях, представляющих каждого легендарного персонажа: хладнокровие легендарного охотника за головами Бобы Фетта, радостный вид Грогу и благородным и непоколебимым мандалорцем. Диски оснащены настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой и каждый дизайн имеет стандартную подсветку персонажа по умолчанию: ярко-красный для Бобы Фетта, сияющий синий для Грогу и яркий синий для мандалорца. Благодаря встроенной и настраиваемой подсветке все три накопителя позволяют геймерам и любителям «Звездных войн» почтить память далекой галактики.

Внешние жесткие диски (HDD) FireCuda емкостью 2 ТБ работают с ПК, Mac, PlayStation и Xbox, поэтому любители технологий могут накапливать и хранить медиафайлы, файлы и игры независимо от операционной системы. Разработанные с подключением USB 3.2 Gen 1 для универсальной совместимости и высокой скорости передачи данных, а также с питанием от шины USB эти легкие накопители идеально подходят для поклонников «Звездных войн», которые ищут привлекательное устройство. Диски специальной серии включают пятилетнюю ограниченную гарантию Seagate и трехлетнюю услугу Rescue Data Recovery Services.