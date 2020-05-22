Seagate представила внешний накопитель, стилизованный под «The Last of Us Part II»

Компания Seagate представляет официально лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, посвященной выходу игры «The Last of Us Part II». Рекомендуемая розничная цена официально лицензированного накопителя Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, приуроченной к выходу игры «The Last of Us Part II», составляет 6990 рублей. Устройство поступит в продажу в конце июня.

Новая модель популярной линейки накопителей Seagate для геймеров — это вместительный внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ, выпуск которого приурочен к выходу игры «The Last of Us Part II». Корпус устройства украшен нанесенной лазером эмблемой, имитирующей знаменитую татуировку персонажа игры Элли. Накопитель позволяет скачать и установить полную версию игры «The Last of Us Part II», чтобы вы сразу могли погрузиться в захватывающий мир приключений.Новый накопитель Seagate Game Drive специальной серии оптимизирован для работы с консолями PS4 и PS4 Pro. Он настраивается автоматически, а благодаря компактному и легкому корпусу без труда помещается в карман. Ему не нужен отдельный шнур питания, а его емкости достаточно для хранения более 50 2 игр, что позволит вам играть даже во время поездок 3.