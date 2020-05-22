Seagate представила внешний накопитель, стилизованный под «The Last of Us Part II»

Компания Seagate представляет официально лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, посвященной выходу игры «The Last of Us Part II». Рекомендуемая розничная цена официально лицензированного накопителя Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, приуроченной к выходу игры «The Last of Us Part II», составляет 6990 рублей. Устройство поступит в продажу в конце июня.

Новая модель популярной линейки накопителей Seagate для геймеров — это вместительный внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ, выпуск которого приурочен к выходу игры «The Last of Us Part II». Корпус устройства украшен нанесенной лазером эмблемой, имитирующей знаменитую татуировку персонажа игры Элли. Накопитель позволяет скачать и установить полную версию игры «The Last of Us Part II», чтобы вы сразу могли погрузиться в захватывающий мир приключений.

Новый накопитель Seagate Game Drive специальной серии оптимизирован для работы с консолями PS4 и PS4 Pro. Он настраивается автоматически, а благодаря компактному и легкому корпусу без труда помещается в карман. Ему не нужен отдельный шнур питания, а его емкости достаточно для хранения более 50 2 игр, что позволит вам играть даже во время поездок 3.

Комментарии и отзывы Seagate Game Drive
Обзоры:
Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопительОбзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Новости:
Компания HP выпустила линейку твердотельных накопителей HP EX900 Pro

Компания HP выпустила линейку твердотельных накопителей HP EX900 Pro M.2. Линейка представлена в трех вар...
Компания QNAP объявила о выпуске четырехъядерного NAS-сервера TS-x31K

QNAP TS-x31K представлен в белом корпусе с 4 отсеками для хранения данных. Конструкция обеспечивает прост...
Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)

Выбор твердотельного накопителя — очень важный вопрос, который гложет многих пользователей. Какую модель ...
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримовОбзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15...
Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15ASUS Laptop 15 X509 ...
Опубликованы первые тесты процессора Int...
Опубликованы первые тесты процессора IntОверклокеры получившие тестовые экземпляры нового процессора компании Intel Core i9-10900K провели первые...
HTC выпускает гарнитуры Vive VR...
HTC выпускает гарнитуры Vive VRКомпания в этом году выпустила три гарнитуры VR. Cosmos Elite поставляется со станциями слежения Steam VR...
Huawei P40 получит продвинутый дисплей...
Huawei P40 получит продвинутый дисплейДумаю, релиза нового смартфона флагманского уровня от компании Huawei ждут многие, ведь производитель на ...
EKWB выпустила пластину для корпусов Fra...
EKWB выпустила пластину для корпусов FraРаспределительная пластина EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB обеспечивает совместимость с ко...
Meizu17 получает частоту обновления 120 ...
Meizu17 получает частоту обновления 120 17-я серия Meizu получила большое обновление прошивки, которое, помимо прочего, разблокирует частоту обно...
Asus представила новый монитор TUF Gamin...
Asus представила новый монитор TUF GaminТайваньская компания представила игровой монитор Asus TUF Gaming VG279Q1R. Он очень похож на 27-дюймовый ...
Nintendo Switch продана в Японии в колич...
Nintendo Switch продана в Японии в количNintendo Switch была запущена в Японии в 2017 году. По своим техническим характеристикам, устройство прев...
Poco F2 Pro представят 12 мая...
Poco F2 Pro представят 12 маяНа просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Poco F2 Pro будет официально представлен ...
Монитор Eizo ColorEdge CS2740 оценен в 1...
Монитор Eizo ColorEdge CS2740 оценен в 1Компания Eizo объявила о скором начале продаж профессионального монитора ColorEdge CS2740, который был пр...
HP представляет новый игровой монитор OM...
HP представляет новый игровой монитор OMКомпания HP представила новый логотип бренда OMEN и расширила свою линейку продуктов игровым монитором OM...
Sony PlayStation 5 представят сегодня ве...
Sony PlayStation 5 представят сегодня веСегодня вечером в 19:00 мск компания Sony официально представит PlayStation 5. Ведущий системный архитект...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor