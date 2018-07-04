Seagate расширяет линейку накопителей BarraCuda SSD - от 250 ГБ до 2 ТБ

BarraCuda SSD 250GB - £ 74,99 / 75 USD

BarraCuda SSD 500GB - £ 109,99 / 119 USD

BarraCuda SSD 1TB - £ 229,99 / 229 USD

BarraCuda SSD - £ 449.99 / / 499 USD

Seagate объявила о выпуске своего нового SSD накопителя BarraCuda, предназначенного для вывода данных на следующий уровень скорости, надежности и универсальности благодаря уникальной скорости Flash NAND и интерфейсу SATA 6 ГБ / с.С этим накопителем, Seagate продолжает развивать свои возможности по хранения данных, предлагая полный спектр жестких дисков, гибридных и SSD-решений для повседневного пользования компьютером.