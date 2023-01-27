Seagate скоро выпустит HDD на 22 и 24 ТБ

Вероятно, пользователи уже давно не покупали HDD для домашних компьютеров, потому что они заметно уступают по скорости твердотельным накопителям. Впрочем, в определённых ситуациях, когда нужно хранить какие-то данные, для медиатеки или просто фотографий из отпуска, пользователи всё же приобретают такие накопители из-за того, что стоимость хранения данных на них дешевле. И в Seagate считают, что в ближайшее время ситуация существенно улучшится, потому что прямо сейчас компания анонсирует скорый релиз накопителей объёмом 22 и 24 терабайта. Безусловно, для домашних задач этого даже слишком много, но, с другой стороны, вы можете один раз купить такой накопитель и потом лет десять собирать фильмы и сериалы со всего интернета.

При этом компания считает, что в ближайшем будущем, уже в третьем квартале текущего года, ей удастся реализовать накопители с объёмом памяти до 30 терабайт и даже более. Это очень круто, потому что в этом случае пользователь получает достаточно низкую стоимость за каждый гигабайт памяти, что не может не радовать — можно собрать домашний сервер, скачать на него массу фильмов с сериалами, а потом забыть о существовании необходимости что-либо качать из интернета в целом. Но, конечно, стоимость таких накопителей будет очень высокой, так что задействованы они будут в первую очередь на серверах, чтобы хранить огромные массивы данных. Будем следить за ситуацией, чтобы решить, стоит ли такой накопитель брать в домашний сервер или нет.