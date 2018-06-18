Seagate выпускает новый 2TB SSD накопитель(для Xbox)

Seagate анонсировала новый игровой SSD диск для Xbox - он будет продаваться в емкостях 2 ТБ, 1 ТБ и 500 ГБ, этот SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку игр и других процессов.Новый SSD Game Drive для Xbox будет доступен позднее этим летом в магазинах розничной торговли и онлайн и будет продаваться за 600 долларов США (емкость 2 ТБ), 300 долларов США (1 ТБ) и 150 долларов США (500 ГБ).