Seagate выпустила первый твердотельный накопитель PCIe для NAS Seagate IronWolf 510

Seagate IronWolf 510 - твердотельный накопитель интерфейса PCIe 3.0 NVMe, серия доступна в объеме 240 Гб, 480 Гб, 960 Гб и 1,92 Тб.

MTBF SSD накопителя составляет 1,8 миллиона часов и поставляется с двумя годами услуг восстановления данных и ограниченной гарантией на пять лет. Программное обеспечение IronWolf Health Management обеспечивает контроля состояния и использования накопителя.

Накопитель основан на памяти 3D TLC. IronWolf 510 использует интерфейс PCIe 3.0 NVMe и поставляется в формате M.2 2280-D2.

В зависимости от емкости номинальная скорость последовательного чтения достигает 3150 МБ/с, а номинальная скорость последовательной записи до 1000 МБ/с. Стоимость серии накопителей Seagate IronWolf 510 также отличается. Вариант на 240 Гб стоит 170 долларов.