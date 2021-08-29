Seagate выпустила серию накопителей Game Drive для консоли Xbox

Компания Seagate объявила о выпуске серии накопителей для консолей Xbox. Нового Game Drive Hub для Xbox, Game Drive для Xbox и Game Drive для Xbox - Halo Infinite Special Edition (SE). Все они предназначены для Xbox Series X, Xbox Series S или Xbox One, кроме того они совместимы с Game Pass.

Game Drive Hub for Xbox емкостью 8 ТБ позволит собрать превосходную коллекцию игр, а эффектный дизайн накопителя прекрасно дополнит игровую станцию Xbox. Встроенная светодиодная подсветка в фирменном зеленом оттенке Xbox создаст особое настроение, а благодаря двум портам USB-C и USB-A на передней панели все необходимые устройства будут всегда заряжены и готовы к игре.

Game Drive for Xbox - тонкий стильный накопитель емкостью до 4 ТБ отлично дополнит консоль Xbox Series X, Xbox Series S или Xbox One любого поколения. Он идеально подойдет для хранения коллекции игр, и его всегда можно носить с собой. А светодиодная подсветка в фирменном зеленом оттенке Xbox создаст особое настроение.

Расширяйте пределы возможного и побеждайте изгнанников с официально лицензированным диском Game Drive специальной серии Halo Infinite. Компактный накопитель емкостью до 5 ТБ, полностью совместимый с Xbox Series X|S, Xbox One и Game Pass, а также настраиваемая светодиодная подсветка, помогающая погрузиться в эпическую атмосферу Halo. Приготовьтесь к приключениям с накопителем Game Drive серии Halo Infinite.

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