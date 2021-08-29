Seagate выпустила серию накопителей Game Drive для консоли Xbox

Game Drive for Xbox - тонкий стильный накопитель емкостью до 4 ТБ отлично дополнит консоль Xbox Series X, Xbox Series S или Xbox One любого поколения. Он идеально подойдет для хранения коллекции игр, и его всегда можно носить с собой. А светодиодная подсветка в фирменном зеленом оттенке Xbox создаст особое настроение.
Расширяйте пределы возможного и побеждайте изгнанников с официально лицензированным диском Game Drive специальной серии Halo Infinite. Компактный накопитель емкостью до 5 ТБ, полностью совместимый с Xbox Series X|S, Xbox One и Game Pass, а также настраиваемая светодиодная подсветка, помогающая погрузиться в эпическую атмосферу Halo. Приготовьтесь к приключениям с накопителем Game Drive серии Halo Infinite.