Seagate выпустила твердотельный накопитель FireCuda 520 Cyberpunk 2077

Seagate выпустила ограниченную версию накопителя FireCuda 520 PCIe 4.0 NVMe - Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077. Компания разработала уникальный радиатор и эксклюзивную коробку Cyberpunk 2077.

Накопитель отличается ярким желтым радиатором и RGB-подсветкой. Производитель заверил, что радиатор может снизить температуру накопителя до 22 градусов. FireCuda 520 Cyberpunk 2077 доступен объемом на 1 ТБ. Он использует контроллер Phison PS5016-E16 в паре с Toshiba 96L TLC NAND. Скорость чтения и записи накопителя составляет 5000 МБ/с и 4400 МБ/с соответственно. На Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 распространяется гарантия 5 лет.

Лимитированная версия Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 будет выпущена в количестве 2077 единиц.
Комментарии и отзывы Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077
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