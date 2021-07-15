Secretlab представила игровые кресла серии TITAN Evo 2022

Secretlab является одним из популярнейших брендом игровых кресел среди геймеров и стримеров. Компания представила новые кресла TITAN Evo (2022).

Серия TITAN Evo представлена в разных размерах (S, R, XL) и цветовых решениях. Размер S предназначен для пользователей с ростом от 150 до 169 см и весом менее 90 кг. Версия R для людей с ростом от 170 до 189 см и весом менее 100 кг. И наконец кресло TITAN Evo XL, идеально подходит для высоких людей от 181 до 205 см и весом 80 - 180 кг.

В креслах используется кожзаменитель NEO, который создает ощущение премиальной кожи. Трехслойная структура из ультратонких волокон обеспечивает дополнительную прочность. Secretlab TITAN Evo предлагают различные режимы регулировки. Эргономичная конструкция гарантирует комфорт при длительном использовании и здоровье осанки пользователя.

Цена на игровое кресло серии TITAN Evo начинается от 496 долларов.