Segway-Ninebot представил электросамокат с автопилотом

2019-08-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Segway-Ninebot; [38]
Компания Segway-Ninebot представила новый электрический самокат KickScooter T60, который получил функции искусственного интеллекта.

Возможности

С виду, это обычный трехколесный самокат, но на самом деле он намного «умнее» своих братьев. Его главная особенность — при низком заряде аккумулятора самостоятельно находить ближайшую зарядную станцию и отправляться туда автоматически для подзарядки.

По словам главы Ninebot (материнская компания Segway), KickScooter T60 будет управляться удаленно из облака.

Для кого

В первую очередь, такие самокаты пригодятся сервисам проката. На новую модель уже обратили внимание Uber и Lyft, расширяющие сферу деятельности на прокат самокатов.

Дело в том, что обычно таким компаниям приходится нанимать курьеров, которые забирают севшие самокаты с улиц. Некоторые пользователи бросают разряженное устройство прямо на дороге, в результате создавая угрозу пешеходам и транспорту.

KickScooter T60, которые самостоятельно доедет до зарядной станции, как раз может решить эту проблему.

Цена

Правда, обойдется такой самокат в разы дороже обычного: вместо 200–300 долларов, которые обычно платят за самокаты сервисы проката, придется отдать около 1420 долларов.

Испытания KickScooter T60 начнутся в следующем месяце, а в продажу электросамокат должен поступить в первом квартале следующего года.


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