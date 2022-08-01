Segway-Ninebot представила в России серию своих самых мощных электросамокатов

30 июля в Москве были представлены новые электросамокаты GT от Segway-Ninebot. Две новинки, GT1 и GT2, были созданы командой разработчиков и инженеров инновационной группы Segway Innovation Group. Новаторская линейка GT стала одной из самых ожидаемых среди поклонников бренда. Стоимость GT1 составляет 199 990 рублей, а GT2 299 990 рублей.Двигатели GT достаточно мощны, чтобы самокат мог преодолевать сложные препятствия даже на пересеченной местности, и выдержать до 150 кг нагрузки. При этом даже в трудных условиях приятную езду обеспечивает широкая дека, дающая комфортно разместить ноги, а также передняя и задняя гидравлические подвески, регулируемые в зависимости от веса райдера и степени его навыков езды. Для того чтобы оценить качество этих компонентов, гостям презентации было предложено прокатиться на самокате, пересечь ухабистую дорожку и даже попрыгать на деке.

Самокаты серии GT предоставляют райдеру больше возможностей для управления и индивидуальной настройки с шестью скоростными режимами и пятнадцатью уровнями регулировки подвески. В рамках мероприятия сотрудники российского шоурума Segway-Ninebot помогали гостям разобраться с этими элементами, чтобы каждый мог открыть для себя подходящий режим вождения и стиль езды. При этом посетители отмечали, что их поразила не только функциональность дизайна, но и его стиль. В частности, покупателей привлекла приборная панель и руль GT, элементы управления на котором сравнивали с мотоциклом и болидом F1 (на руле похожая поворотная ручка газа и кнопки переключения режимов).

Ключевые особенности самокатов серии GT: возможность двигаться со скоростью автомобиля и быстро разгоняться; шесть режимов управления; способность с легкостью взбираться на холмы; большой запас хода (до 90 км); и отличные ходовые качества, которые отметили практически все участники мероприятия, тестировавшие скутер.