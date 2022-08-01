Segway-Ninebot представила в России серию своих самых мощных электросамокатов

30 июля в Москве были представлены новые электросамокаты GT от Segway-Ninebot. Две новинки, GT1 и GT2, были созданы командой разработчиков и инженеров инновационной группы Segway Innovation Group. Новаторская линейка GT стала одной из самых ожидаемых среди поклонников бренда. Стоимость GT1 составляет 199 990 рублей, а GT2 299 990 рублей.

Двигатели GT достаточно мощны, чтобы самокат мог преодолевать сложные препятствия даже на пересеченной местности, и выдержать до 150 кг нагрузки. При этом даже в трудных условиях приятную езду обеспечивает широкая дека, дающая комфортно разместить ноги, а также передняя и задняя гидравлические подвески, регулируемые в зависимости от веса райдера и степени его навыков езды. Для того чтобы оценить качество этих компонентов, гостям презентации было предложено прокатиться на самокате, пересечь ухабистую дорожку и даже попрыгать на деке.

Самокаты серии GT предоставляют райдеру больше возможностей для управления и индивидуальной настройки с шестью скоростными режимами и пятнадцатью уровнями регулировки подвески. В рамках мероприятия сотрудники российского шоурума Segway-Ninebot помогали гостям разобраться с этими элементами, чтобы каждый мог открыть для себя подходящий режим вождения и стиль езды. При этом посетители отмечали, что их поразила не только функциональность дизайна, но и его стиль. В частности, покупателей привлекла приборная панель и руль GT, элементы управления на котором сравнивали с мотоциклом и болидом F1 (на руле похожая поворотная ручка газа и кнопки переключения режимов).

Ключевые особенности самокатов серии GT: возможность двигаться со скоростью автомобиля и быстро разгоняться; шесть режимов управления; способность с легкостью взбираться на холмы; большой запас хода (до 90 км); и отличные ходовые качества, которые отметили практически все участники мероприятия, тестировавшие скутер.

Линейка электрических скутеров TVS iQube запущена в Индии…
Производитель TVS выпустил в Индии свой новейший электрический скутер линейки iQube, оснащенный множество…
Обзор HIPER Slim VX901. Легкий и маневренный электросамокат…
Иногда хочется прокатиться по городу с ветерком, но велосипед не всегда подходит, плюс он требует место д…
Представлен электромобиль DeLorean Alpha5.…
DeLorean представил новый электромобиль "DeLorean Alpha5" - автомобиль выглядит впечатляющим на фото, но …
Segway-Ninebot представила в России серию своих самых мощных…
30 июля в Москве были представлены новые электросамокаты GT от Segway-Ninebot. Две новинки, GT1 и GT2, бы…
Выпущен электровелосипед Fucare Gemini X с максимальной скор…
Китайский производитель электровелосипедов Fucare представил свой мощный электрический велосипед Gemini X…
Электроскутер Xiaomi Electric Scooter 4 Pro появится на межд…
Компания Xiaomi готовит к глобальному запуску электроскутер Electric Scooter 4 Pro. Об этом свидетельству…
Представлен новый внедорожник Lexus RX…
Компания «Lexus» представила новый внедорожник «Lexus RX». Это новый RX 5-го поколения, с новым дизайном …
Tesla исправит 130 000 автомобилей с процессорами AMD Ryzen …
Tesla, одна из крупных компаний на рынке электромобилей, сегодня объявила, что придется отозвать нескольк…
Обзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокатОбзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокат
Обзор HIPER Engine B54 (2022). Горный электровелосипедОбзор HIPER Engine B54 (2022). Горный электровелосипед
Обзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокатОбзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокат
Обзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022). Складываемый городской электровелосипедОбзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022). Складываемый городской электровелосипед
Лучший городской электросамокат. Экспертный рейтинг 2022Лучший городской электросамокат. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor