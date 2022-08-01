Segway-Ninebot представила в России серию своих самых мощных электросамокатов

Самокаты серии GT предоставляют райдеру больше возможностей для управления и индивидуальной настройки с шестью скоростными режимами и пятнадцатью уровнями регулировки подвески. В рамках мероприятия сотрудники российского шоурума Segway-Ninebot помогали гостям разобраться с этими элементами, чтобы каждый мог открыть для себя подходящий режим вождения и стиль езды. При этом посетители отмечали, что их поразила не только функциональность дизайна, но и его стиль. В частности, покупателей привлекла приборная панель и руль GT, элементы управления на котором сравнивали с мотоциклом и болидом F1 (на руле похожая поворотная ручка газа и кнопки переключения режимов).
Ключевые особенности самокатов серии GT: возможность двигаться со скоростью автомобиля и быстро разгоняться; шесть режимов управления; способность с легкостью взбираться на холмы; большой запас хода (до 90 км); и отличные ходовые качества, которые отметили практически все участники мероприятия, тестировавшие скутер.