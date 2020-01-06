Segway представила двухколесное кресло

Segway S-Pod - это электромобиль, предназначенный для поездок на короткие расстояния. S-Pod работает так же, как и обычные самобалансирующиеся двухколесные устройства. Он использует двигатель в колесах. Максимальная скорость этого кресла равна 38 км/ч. На нем удобно передвигаться в таких местах как, парки, аэропорты и другие общественные места для отдыха.

Кресло напоминает форму яйца. Управлять S-Pod'ом можно с помощью джойстика. Для движения вперед толкаем джойстик вперед, наклоняться не нужно. поворачивать и двигаться назад, также управлять с помощью джойстика.

Segway S-Pod был представлен на CES 2020, его стоимость не известна. Производитель сообщил, что S-Pod дебютирует в третьем квартале 2020 года, а в 2021 году он станет доступен для широкого потребления.