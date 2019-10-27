Сенаторы США хотят выяснить, представляет ли TikTok угрозу национальной безопасности

Сенатор-демократ Чак Шумер и сенатор-республиканец Том Коттон попросили представителей американской разведки изучить TikTok, китайское приложение для социальных сетей. ByteDance утверждает, что его приложение ежедневно посещают более 700 миллионов пользователей по всему миру, и только в США его загрузили более 110 миллионов раз. Это вызвало обеспокоенность двух сенаторов в связи с тем, что TikTok может представлять «угрозу национальной безопасности», поэтому они хотят знать, применяет ли приложение те же ограничительные политики к пользователям в США, что и в Китае.

По мере того, как приближаются выборы, они также обеспокоены тем, что это может легко стать «потенциальной целью кампаний иностранного влияния, которые проводились во время выборов 2016 года на платформах социальных сетей в США».

У Шумера также есть русские приложения. Ранее в этом году он выразил аналогичную обеспокоенность тем, что FaceApp, приложение, используемое для редактирования фотографий лиц пользователей, может использовать данные, хранящиеся в нем, неправильно, даже если они не будут переданы в Россию.