Сервис Giphy присоединится к команде Instagram

Facebook приобрела популярную платформу для GIF-обмена Giphy. Как сообщается, сделка обошлась Facebook в $ 400 миллионов, и ее план заключается в интеграции библиотеки Giphy в Instagram и другие сервисы, принадлежащие Facebook.

Giphy станет частью команды Instagram и упростит пользователям обмен GIF-файлами в историях и личных сообщениях. А что касается пользователей Giphy, то пока что все будет так, как есть. Никаких изменений не будет внесено в саму платформу. Пользователи смогут по-прежнему загружать GIF-файлы, а разработчики и партнеры — использовать API. Giphy была основана в 2013 году и изначально была просто поисковой системой для картинок. Первым крупным расширением продукта на сайте стало расширение, позволяющее делиться через Facebook. Giphy привлек $ 150,9 млн при поддержке спонсоров, включая DFJ Growth, Lightspeed, Betaworks, GV, Lerer Hippeau и других.