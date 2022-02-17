Sharkoon представил игровые стулья SKILLER SGS30 из полиуретана и ткани

Sharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и периферийных устройств для ПК. Sharkoon представляет высококачественное игровое кресло SKILLER SGS30 в двух версиях модели: одна со стильным чехлом из искусственной кожи, а другая с чехлом из дышащей ткани.

Для дополнительного расслабления позвоночника обе версии оснащены подголовником и поясничными подушками из пены с эффектом памяти. Спинка кресла может быть откинута и заблокирована на угол до 165 градусов, что позволяет пользователю откинуться на спинку кресла и отдохнуть. Основание сиденья имеет толстую подкладку, что делает его особенно удобным. Газлифт 4 класса и прочное алюминиевое основание с пятью звездами обеспечивают надежную фиксацию даже в сложных условиях.

SKILLER SGS30 доступен в двух различных версиях: одна версия с классической тканевой обивкой, а другая — со стильной обивкой из искусственной кожи. Тканевый вариант доступен в черной и светло-серой цветовой гамме со швами по контуру спинки. Версия из искусственной кожи доступна в четырех различных цветовых решениях: черный с тонкими цветовыми акцентами бежевого или белого цвета и черный с игривыми цветовыми акцентами розового или красного цвета. Конструкция SKILLER SGS30 изготовлена ​​из стали, а основание в форме пятиконечной звезды выполнено из алюминия. Это должно обеспечить надежную фиксацию в любое время, даже когда игровое кресло подвергается интенсивному использованию. Пять 75-миллиметровых колес с функцией блокировки поддерживают надежную устойчивость.