Sharkoon представила игровые столы SKILLER SGD10 и SKILLER SGD20

Sharkoon представила на рынке новые игровые столы SKILLER SGD10 и SKILLER SGD20. Обе модели позволяют расположить на рабочем пространстве периферийные устройства, мониторы и системный блок. Кроме того, они оснащены органайзером для прокладки кабелей.

SKILLER SGD10 предлагает длину 160 см и ширину 80 см, а SKILLER SGD20 длину 180 см и ширину 85 см. Обе модели выдерживают нагрузку до 100 кг. Игровые столы получили регулируемые ножки с тремя режимами настройки. SKILLER SGD10 и SKILLER SGD20 имеют специальный держатель для гарнитуры. В комплектацию входит игровой коврик который покрывает всю поверхность стола. Стальная рама обеспечивает устойчивость.

SKILLER SGD10 доступен по рекомендованной цене 279 евро. SKILLER SGD20 продается по цене 299 евро.

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