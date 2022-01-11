Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, расширил свой ассортимент игровых кресел новой моделью начального уровня: SKILLER SGS20 доступен либо с тканевой обивкой, либо с обивкой из синтетической кожи, а также с четырьмя различными расцветками. Игровое кресло предлагает знакомые эргономические возможности регулировки от Sharkoon, такие как функция наклона, регулируемая спинка и подлокотники, которые можно регулировать тремя способами. Но, в частности, очень широкая база сиденья в 55 сантиметров обещает высокий уровень комфорта.

Версия из синтетической кожи предлагает классический вид, который хорошо вписывается в любое место и легко чистится. С другой стороны, тканевая версия с дышащим тканевым покрытием должна обеспечивать еще более комфортное сидение. Оба типа кресел имеют одинаковый дизайн обтекаемых цветовых акцентов, которые доступны в сером, синем, красном или оранжевом цвете. Эти цветовые акценты призваны стильно дополнить преобладающий черный цвет стула.