Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, расширил свой ассортимент игровых кресел новой моделью начального уровня: SKILLER SGS20 доступен либо с тканевой обивкой, либо с обивкой из синтетической кожи, а также с четырьмя различными расцветками. Игровое кресло предлагает знакомые эргономические возможности регулировки от Sharkoon, такие как функция наклона, регулируемая спинка и подлокотники, которые можно регулировать тремя способами. Но, в частности, очень широкая база сиденья в 55 сантиметров обещает высокий уровень комфорта.

Версия из синтетической кожи предлагает классический вид, который хорошо вписывается в любое место и легко чистится. С другой стороны, тканевая версия с дышащим тканевым покрытием должна обеспечивать еще более комфортное сидение. Оба типа кресел имеют одинаковый дизайн обтекаемых цветовых акцентов, которые доступны в сером, синем, красном или оранжевом цвете. Эти цветовые акценты призваны стильно дополнить преобладающий черный цвет стула.
Комментарии и отзывы Sharkoon SKILLER SGS20
Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20…
Sharkoon представляет игровое кресло SKILLER SGS20Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств дл…
Игровое кресло noblechairs HERO Iron Man Edition…
Игровое кресло noblechairs HERO Iron Man Editionnoblechairs вместе с MARVEL представляет свое новое игровое кресло HERO Iron Man Edition продуктов. Этот …
Представлено игровое кресло Razer Enki Pro HyperSense с такт…
Представлено игровое кресло Razer Enki Pro HyperSense с тактСегодня было объявлено о выпуске Razer Enki Pro HyperSense, передового игрового кресла с высокоточной так…
Компания Thermaltake представляет новые цветовые варианты иг…
Компания Thermaltake представляет новые цветовые варианты игКомпания Thermaltake объявила о сотрудничестве со студией FA Porsche, представив новое игровое кресло ARG…
Noblechairs анонсировала новое игровое кресло на франшизу Ma…
Noblechairs анонсировала новое игровое кресло на франшизу MaКомпания Noblechairs объединилась с Marvel для создания первого игрового кресла франшизы. Началась линейк…
Особенности геймерских столов: требования к конструкции…
Особенности геймерских столов: требования к конструкцииПри наличии специальной геймерской мебели участвовать в многочасов…
Представлен концепт игрового стола Razer Project Sophia…
Представлен концепт игрового стола Razer Project SophiaRazer представил свое видение будущего игр и домашних компьютеров с помощью Project Sophia, первого в мир…
Игровое кресло от Minecraft…
Игровое кресло от MinecraftКомпания Microsoft в сотрудничестве с Mojang и Secretlab выпустили игровое кресло для фанатов игры Minecr…
Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое креслоОбзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресло
Обзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкциейОбзор ZONE 51 ARMADA. Надежное кресло с эргономичной конструкцией
Обзор HIPER HG-FHR-1610. Игровой стол с боковиной для сетапа с несколькими мониторамиОбзор HIPER HG-FHR-1610. Игровой стол с боковиной для сетапа с несколькими мониторами
Обзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материаломОбзор AeroCool Duke. Игровое кресло с дышащим материалом
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкойОбзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor