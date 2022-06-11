Sharkoon выпускает эргономичные подушки SKILLER SHC10, SLC10 и SHC20 для игровых кресел

Компания Sharkoon представила три эргономичных подушки для головы и поясницы, которые обеспечивают поддержку здоровой осанки во время длительных игровых сессий.

Sharkoon SHC10 и SHC20 представляют собой подушки для головы эргономичной формы, которые можно прикрепить к изголовью игрового кресла с высокой спинкой с помощью регулируемого ремня. SKILLER SLC10 разработана для поясничной области и способствует полному расслаблению позвоночника.

Все три эргономичные подушки Sharkoon изготовлены из мягкой ткани, который легко чистить. Внутренний материал выполнен из высококачественной пены с эффектом памяти.

Подушки для кресел SKILLER SHC10, SKILLER SHC20 и SKILLER SLC10 доступны по цене 19,90 евро, 21,90 евро и 24,90 евро соответственно.