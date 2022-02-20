Sharkoon выпускает обновленное игровое кресло SKILLER SGS30

SKILLER SGS30 доступен в двух разных версиях: одна версия с классической тканевой обивкой, а другая — со стильной обивкой из искусственной кожи.

Тканевый вариант доступен в черной и светло-серой цветовой гамме со швами по контуру спинки. Версия из искусственной кожи доступна в четырех различных цветовых решениях: черный с тонкими цветовыми акцентами бежевого или белого цвета; и черный с игривыми цветовыми акцентами розового или красного цвета.

Обе версии оснащены подголовником и поясничными подушками из пены с эффектом памяти. Спинка кресла может быть откинута и зафиксирована до 165 градусов, что позволяет пользователю откинуться на спинку кресла. Основание сиденья имеет толстую набивку, а газлифт 4-го класса и прочное алюминиевое основание с пятью звездами обеспечивают надежную фиксацию.

Игровое кресло Sharkoon SKILLER SGS30 доступно с этого месяца по цене 299 евро.
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