Sharkoon выпустила детское игровое кресло SKILLER SGS2 Jr

Компания Sharkoon объявила о выпуске игрового кресла для детей SKILLER SGS2 Jr. SKILLER SGS2 Jr - уменьшенная версия оригинальной SGS2.

SKILLER SGS2 Jr получила спортивный дизайн и четыре цветовых решения. Кресло имеет эргономичную форму и спинку, которую можно наклонять до 135 градусов. Обивка выполнена из дышащего материала, обеспечивая комфорт во время длительного пребывания в кресле.

Для большего комфорта и приятного сидения SKILLER SGS2 Jr. оснащен подпружиненным механизмом наклона, а также подлокотниками с регулируемой высотой. Кресло поставляется с подголовником и поясничной подушкой. Подушки покрыты мягкой, легко очищаемой тканью. SKILLER SGS2 Jr. подходит для детей с ростом до 160 см и максимальным весом 65 кг.

Игровое кресло SKILLER SGS2 Jr. доступно в четырех различных цветовых решениях по рекомендованной цене 129 евро.
Комментарии и отзывы Sharkoon SKILLER SGS2 Jr
Стала известна цена Samsung Galaxy A22 ...
В сети появились подробности о цене на смартфон Samsung Galaxy A22 5G, который еще не был представлен офи...
Samsung получила патент на смартфон с вы...
Samsung недавно получила патент на новый складной смартфон с выдвигающимся дисплеем, который предлагает н...
OPPO F11 Pro получает стабильное обновле...
Бренд OPPO начала набор бета-тестеров для OPPO F11 Pro обновления ColorOS 11 на базе Android 11 ещё в кон...
Iqoo Neo5 Vitality Edition получит SoC S...
Бренд Iqoo анонсировал презентацию смартфона Neo5 Vitality Edition, который станет чуть упрощенным вариан...
Представлен недорогой смартфон Blackview...
Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A100, который оценен в 250 долларов...
Koch Media и студия Myrkur Games анонсир...
Koch Media и исландская студия Myrkur Games анонсировали игру Echoes of the End. На данный момент игра на...
Умные часы BOAT Xplorer со встроенным GP...
Компания BoAt выпустила новые умные часы Xplorer. ...
Sony Xperia 1 III еще не скоро выйдет в ...
Профильный ресурс Phone Arena сообщил о том, что топовые смартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III появя...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor