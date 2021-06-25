Sharkoon выпустила детское игровое кресло SKILLER SGS2 Jr

Компания Sharkoon объявила о выпуске игрового кресла для детей SKILLER SGS2 Jr. SKILLER SGS2 Jr - уменьшенная версия оригинальной SGS2.

SKILLER SGS2 Jr получила спортивный дизайн и четыре цветовых решения. Кресло имеет эргономичную форму и спинку, которую можно наклонять до 135 градусов. Обивка выполнена из дышащего материала, обеспечивая комфорт во время длительного пребывания в кресле.

Для большего комфорта и приятного сидения SKILLER SGS2 Jr. оснащен подпружиненным механизмом наклона, а также подлокотниками с регулируемой высотой. Кресло поставляется с подголовником и поясничной подушкой. Подушки покрыты мягкой, легко очищаемой тканью. SKILLER SGS2 Jr. подходит для детей с ростом до 160 см и максимальным весом 65 кг.

Игровое кресло SKILLER SGS2 Jr. доступно в четырех различных цветовых решениях по рекомендованной цене 129 евро.